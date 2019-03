Gema López se niega a compartir espacio con María Lapiedra y se va de plató

Tras 15 días de intensa polémica, María Lapiedra da la cara en 'Sálvame' tras hablar en una exclusiva de un supuesto "lío" de Gema López con un compañero de trabajo. Sin embargo, la aludida no estaba dispuesta a echar gasolina en el fuego: ha dicho que siente pena porque Gustavo solo haya conseguido trabajar más "echando mierda" sobre su vida, ha advertido a Lapiedra que no la va a ver en un plató, sino en otro sitio, y ha dejado clara su postura: "No vendo mi vida privada porque no tiene precio". Y, dicho esto, ha cogido sus cosas, se ha quitado el micro y se ha marchado.