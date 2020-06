Gema López, Anabel Pantoja o Kiko Matamoros: los colaboradores hablan de las veces que fueron infieles

Alonso Caparrós ha reconocido que ha sido infiel en varias ocasiones, en la mayoría de los casos “por estupidez”, pero eso sí, a Angélica, su pareja actual, siempre le ha sido fiel. Gema López y Marta también han confesado que en alguna ocasión han sido desleales a sus exs: “Yo he tenido 20 años y he hecho mis cosas”, reconocía Gema.

Kiko Matamoros, el menos arrepentido

El colaborador no solo ha reconocido que ha sido infiel en el pasado, si no que además ha asegurado que cuando lo ha hecho ha disfrutado: “No me siento orgulloso pero tampoco culpable, las cosas suceden y no podemos remediarlo”.