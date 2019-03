¡Cámara oculta a Gustavo! La cara que lo dice todo sobre el supuesto affaire de Gema López y Diego: “Yo no puedo mentir”

telecinco.es

El supuesto affaire de Diego Arrabal y Gema López, a pesar del desmentido de ambos, sigue dando que hablar. Saltó a la luz tras unas declaraciones de María Lapiedra, que aseguró que se lo había contado el propio Gustavo González, aunque él lo niega. Sin embargo, cuando creía que nadie escuchaba en 'Sálvame', Gustavo se desahogó con Paz Padilla diciendo que la polémica ya se publicó en otros medios y que él no cree que hayan tenido más que amistad aunque, cuando la presentadora le decía que lo que la ha molestado a Gema es que no lo desmienta tajantemente, ponía cara de circunstancias y decía: “Es que yo no puedo mentir”.

Durante la publicidad, Gustavo González, Enric Bayón y Paz Padilla hablaron sobre la polémica con Gema López y Diego Arrabal. Enric dejaba claro que a él le llegó la información pero no por María Lapiedra y Gustavo apuntaba en la misma dirección.

Según el colaborador de ‘Sálvame’, tiene un mensaje del director de ‘QMD!’ en el que le advertía que si Diego Arrabal culpaba a su publicación de mentir, contaría “lo suyo”. Finalmente lo hizo y, según Gustavo, no fueron los únicos, al parecer también se dijo en otra revista y en Youtube…

Pero ¿Qué pasó? Gustavo insiste en que no le contó a María lo que luego se ha dicho en público. “Te juro que no se lo dije así a María”, se sinceraba con Paz y añadía que no cree que hayan tenido más que amistad.

Sin embargo, cuando la presentadora le explicaba que lo que le ha molestado a Gema es que no lo desmintiera tajantemente, Gustavo ponía cara de circunstancias y decía: “Es que yo no puedo mentir”. Eso sí, ya en plató el colaborador ha matizado que se refería al seguimiento que tuvieron y no a otra cosa.