Gianmarco hace balance de su concurso: "No entiendo por qué la semana pasada me salvaron y esta no"

Carlota Corredera ha subido a Guadalix de la Sierra para entrevistar a Gianmarco, nominado de ‘GH VIP 7’, y el concursante no ha reconocido a nuestra presentadora: “No sé quién eres”. Una vez hechas las presentaciones, el italiano ha hecho balance de su concurso y ha reconocido que en los últimos días se siente “emocionado”: “Me acuerdo de las personas con las que me he llevado mejor y ahora han cambiado las cosas”.