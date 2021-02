Gloria, hermana de Manuel 'La isla de las tentaciones': "Le vi en estado puro"

Después de la que ha liado Manuel en República Dominicana con Fiama y Stefany, 'Sálvame' ha querido saber la opinión de su familia, y ha hablado con su hermana Gloria . Y así ha visto a su hermano: "Le vi en estado puro total", ha asegurado, él es así, "auténtico", ha añadido. Les dijo que no sabía si iba caer en la tentación, pero que nadie pusiera la mano sobre el fuego por él por si las moscas, "y mira no ha caído con una, ha caído con dos", ha comentado.

Marta López no le ha hecho tanta gracia como a Gloria el hecho de que haya sido infiel a Lucía, "ha quedado fatal", le ha dicho muy enfadada, y no solo por ser infiel, también "porque es un mentiroso", ha asegurado la colaboradora. A Marta lo que más le ha molestado es que no le haya dicho la verdad a Stefany cuando ha ido a buscarle: "Ten un par y di me he liado con Fiama y ahora me voy a liar contigo".