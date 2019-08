Loshan comentado el polígrafo que se hizo Gema Serrano el pasado sábado en el ‘Deluxe’. “Fue muy feo no solo que decía en plató, también lo que decía fuera. Fuera de cámaras decía que no ha tenido nada con Edmundo porque no ha querido y porque él no hubiese podido”, aseguraba Gustavo González.