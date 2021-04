Gustavo González sufre el distanciamiento de sus hijos desde que anunciara que se separaba de su mujer y que llevaba años manteniendo una relación paralela con María Lapiedra. Años después, la situación parece haber mejorado, pero ¿En qué punto está la relación con sus hijos mayores? Al parecer, está “casi todo en orden” pero aún no se ha solucionado: “Ojalá lo estuviese”.

"No tengo ningún reproche que hacerles"

Sin embargo, tiene claro que lo reconducirá porque si algo tiene es “paciencia” y más aun tratándose de sus hijos: “Como los quiero tanto, no tengo ningún reproche que hacerles”.

“Espero que con el tiempo… Si algún día la quiere conocer, genial, yo no le reprocho nada”, decía un comprensivo Gustavo: “Creo que la cría no tiene culpa de nada, es una niña maravillosa, de hecho, creemos que se parece y tiene gestos muy parecido al único que no la conoce”.