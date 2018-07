Gustavo González ha facilitado información de Patiño, Terelu, Belén Esteban y Gema López, según Kiko Hernández

Kiko Hernández echó a Gustavo González de plató sintiéndose traicionado por él porque medió entre un fotógrafo y una revista para vender fotos del colaborador y su nueva casa. Sin embargo, parece que no es el único, según ha podido saber Kiko, Gustavo habría facilitado fotos, aunque sin importancia, de sus compañeros y las habría acompañado de una noticia. Además, nos da los nombres: Gema López, María Patiño, Belén Esteban y Terelu Campos.

Sin embargo, Gustavo González ha negado jugar sucio: “yo no soy desleal a ninguno de mis compañeros”. El colaborador ha recordado que no es la primera vez que le acusan de esto pero ¿tiene enemigos en la profesión que le están atacando? Gustavo matiza: “no tengo enemigos, hay gente a la que caigo mal, compañeros con los que he tenido problemas”.