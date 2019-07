Apenas unas horas después del 'sí, quiero' Belén Esteban tuvo que irse a comisaría a denunciar que habían hackeado su móvil. Al parecer, el hacker podría estar a punto de ser detenido pero Alfredo Perdiguero, subinspector de Policía, nos explica en 'Sálvame' que es un proceso muy complicado: "Que en tres días ya sepan quién ha sido o son muy torpes o algo así porque si no, no es tan fácil. Es muy complicado hackear a un hacker y no vale con decir quién ha sido, hay que demostrarlo".