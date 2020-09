En ‘Mtmad’, Efrén Reyero nos confiesa que jamás pensó en ser más que amigo de Marta López. Aún no le han puesto una etiqueta a su historia, pero cuenta que si respetarla, estar bien con ella y no estar con otras chicas es ser su novio, entonces lo es.

Es más, nos dice que él quiere ser padre, pero Marta ya es madre de tres niños y no quiere volver a serlo: “Ella me dijo que no me quería quitar la ilusión de ser padre, que si quería tener un hijo, lo iba a querer como a uno más”.