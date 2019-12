Belén Esteban, a Hugo Sierra: "Para mí, eres un liante"

Antes e su visita, Hugo decidió tomar medidas legales contra Adara por la custodia del hijo que tienen en común pero, tras su beso en directo, ha decidido quitarla. Sin embargo, esto no es suficiente para Belén: “Tú entras a la casa, le metes un beso en la boca y ella está desconcertada, normal. Me alegro mucho de que hayas quitado la denuncia, pero creo que no la tenías que haber puesto”.