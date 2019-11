El interés oculto de Hugo Sierra, según el hermano de Gianmarco: "Me dijo que lo que quiere es ir a Supervivientes"

Luca Onestini ha desvelado en 'Sálvame' una conversación que habría tenido con Hugo Sierra volviendo un día de la gala, donde el novio de Adara le habría confesado su verdadero "interés": “Cuando todavía no había pasado nada entre Adara y Gianmarco, me dijo con toda la tranquilidad que no le importaba si Adara se enamoraba de otra persona porque tenía la mente muy abierta y que lo que quería era ir a ‘Supervivientes”.