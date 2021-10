La presunta ex amante de Antonio David habla sobre su matrimonio con Olga

"Me contó que tenían problemas", asegura

"Me cogió como una confidente y me contaba muchas cosas", explica

Isabel Ávila se sienta una vez más en el plató de 'Sálvame' para desenmascarar a Antonio David Flores. "No me sorprende la separación, lo tenía claro. A raíz de salir yo, iba a causar muchos problemas. Ella ha mentido diciendo que no se creía nada. Hay una prueba que es el detonante, que es cuando yo cuento lo de la crema íntima, que es una crema íntima femenina que él utiliza", cuenta.

Además, la invitada desvela todo lo que Antonio David le contaba sobre su mujer. "Él me cuenta que Olga cada quince días bajaba a estar con su familia. Me cuenta que tenían problemas. Yo tenía mucha confianza con él, me cogió como una confidente, alguien a quien contarle cosas. Él la ponía verde. Decía que era muy pesada, que no lo dejaba en paz, que pasaba olímpicamente de ella", asegura.

Por si fuera poco, el malagueño habría propuesto a Isabel, vivir juntos en caso de que él se divorciase. Yo los escuchaba discutir por teléfono, pero como él es un manipulador no sé que le contaría pero se acababa la cosa. Me dijo que, porque estaba casado, pero que si se divorciaba, cogiese las maletas y me iría con él", explica Isabel.

Antonio David podría haber pactado la noticia sobre su separación

Según ha trasmitido Carlota Corredera actuando como portavoz de 'Sálvame', el malagueño podría haber pactado la noticia de su separación para evitar que su supuesto affaire con 'M' saliese a la luz.