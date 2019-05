Las posibles razones del bajón Isabel Pantoja en ‘Supervivientes’: "Estoy desesperada"

Paz Padilla ha dado paso a un vídeo en 'Sálvame' que recopila las posibles razones que explicarían el bajón de Isabel Pantoja en ‘Supervivientes’. Parece que la tonadillera siente que sus compañeros de isla la están excluyendo de las labores repartidas y se queja diciendo: “No me dejáis ni hacer la comida”. Además, ha confesado a uno de sus compañero de concurso, Colate, que no se siente capaz de seguir: “Sé que cada día voy a estar peor”, dejando así claro que no se siente anímicamente bien y que su voluntad por continuar es más bien poca.