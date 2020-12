Los fans de Isabel Pantoja, indignados: "Pago diez euros al mes, no compro nada"

Sin embargo, diversos fans se han puesto en contacto con 'Sálvame' muy indignados para negarlo todo: "Pago diez euros al mes, no compro nada". Sí le ha llevado un regalo por su cumpleaños, pero no porque se lo pida nadie, sino porque ella quiere.

También explcia que le compran su perfume, que cuesta unos 150 euros, pero no uno por persona, sino entre todos: "Yo no he pagado nunca absolutamente nada, ni siquiera cuando me dijeron para ingresarlo cuando estaba en prisión".