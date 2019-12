Javier Tudela carga contra la novia de Kiko Matamoros y ella responde: "Dejad de hablar de mí"

Tras las declaraciones que dio Makoke sobre Kiko Matamoros en 'Viva la Vida', 'Sálvame' se ha puesto en contacto con ella para hablar sobre todo esto. Y es que Makoke aseguró que Marta López, la novia de Kiko, siente celos de Sofía Suescun y este sería el motivo por el cual el colaborador no quiere coincidir con ella en los platós. "No le creo nada, miente más que habla. Es que me da igual", decía Makoke.

Tras escuchar las declaraciones de Javier Tudela, Marta ha respondido: "No sé por qué me tienen esa inquina, yo con Javi me llevaba bien, no entiendo nada. No le he hecho nada a nadie. Por favor, que paréis de hablar de mí. Yo no soy un personaje público, no me meto en nada. Dejad de hablar de mí".