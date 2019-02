La presentadora de las grabaciones de Arrabal, al descubierto: Cristina Tárrega niega un affaire con Jesulín

‘Sálvame’ emitía un vídeo en el que veíamos a varios colaboradores reunidos entre bambalinas con una presentadora (a quien habíamos pixelado) tras la emisión de ‘Sálvame’. La mujer no paraba de hacer aspavientos, se quejaba ante la polémica con Jesulín de Ubrique y, a la vuelta del vídeo, Cristina Tárrega estaba en directo en el programa.

Ha dejado claro que no conoce a Jesulín de Ubrique (solo le ha visto cinco minutos), en ningún caso ha tenido nada con él y ha recordado que ya denunció a Diego Arrabal en el pasado por decirlo y ganó: “Lo tuve que demandar por mentir y porque era mi honor, el dinero que tú me pagaste acto seguido se lo di a Cáritas porque era dinero sucio”.

Diego ha entrado en escena explicando que ya pidió perdón a Cristina y que no le sentó nada bien este litigio judicial, por el que tuvo que pagar 40.000 euros. Además, ha reiterado que tiene una grabación en la que le manipula y dice algo que salpica a María Patiño.

"No he necesitado chanchullos"

“Yo no he necesitado chanchullos”, le ha dicho Cristina a Diego y él le acusaba de haberle tendido una trampa: “Caí, pero ya no caigo en más”; “haces daño a familias, eres un traficante de vidas humanas”, le ha replicado Cristina y Diego le respondía con una pregunta: “¿Te pongo un audio?”