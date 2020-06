Los problemas de María Jesús Ruiz antes de su entrada en 'La Casa Fuerte': una acusación en el confinamiento y un "bache" emocional

María Jesús Ruiz y su madre se han convertido en las nuevas concursantes confirmadas de 'La casa fuerte'. Prometen darlo todo en el reality pero hay polémicas que María Jesús puede ver resurgir. La modelo se convirtió en nuestra 'pequeña Ruizeñora', sección en la que no solo cantaba en directo, también bailaba y se caracterizaba como el cantante al que iba a imitar.

Un bache en la relación de Mª Jesús Ruiz y Curro

Superaron la situación, pero parece que con el tiempo las cosas no mejoraron y, en directo, María Jesús nos confesó que algo iba mal en su relación: “Yo espero más, he apostado mucho (…) Para mí es muy importante porque mi familia son mis pies y mis manos”.

María Jesús Ruiz y su familia

También durante su sección en el programa, se confesaba con Cristina Soria y nos hablaba de lo más importante en ese momento: "Mi templo es mi familia, lucho por ella cada día". Entonces, explicaba que su pasado como miss le ha pasado factura en algunos aspectos: “No estaba preparada para ser Miss. Sentí libertad pero estaba muy sola. Tuve relaciones que no tendría que haber tenido porque me vi sola y recurrí a cosas que no debía”.