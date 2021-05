Miguel Frigenti, de la canción de Blas Cantó dedicada a su abuela en Eurovisión: "Tenemos que dejarnos de ñoñadas"

La entrevista a Blas Cantó tras llegar de Eurovisión

"La ola que se crea en nuestro país de apoyo y unión se ve con el fútbol y Eurovisión"

"Etapa maravillosa", así define Cantó su experiencia en el festival. Despidiéndose con esta entrevista de estos meses: "Hasta aquí mi cometido en Eurovisión y mi representación a mi país, que es España, que lo llevo por bandera siempre allá donde voy". Y aconsejando al próximo participante Eurovisión: "Esté preparado para cualquier cosa y que lo importante no es el éxito, sino la carrera". Por último ha quitado importancia a los comentarios de burla hacia él y su canción de los comentaristas de la televisión noruega: "Son cosas que pasan, yo no le doy más importancia. Al final, no puedes esperar de todos los seres humanos la misma cosa".

Miguel Frigenti y Belén Esteban creen que fue una muy buena actuación

"Me encantó como lo hizo, me gustó muchísimo, pero lo que sí me pareció vergonzoso es lo de la televisión noruega", así defendía Belén Esteban al cantante. Miguel Frigenti tampoco cree que la actuación mereciese ese puesto: "La voz, la puesta en escena, el sentimiento que le puso,... Me pareció muy injusto que quedáramos antepenúltimos, merecía una posición muchísimo mejor de la que obtuvo". Aunque cree que deberían llevarse otro tipo de temas: "No es la canción más Eurovisiva del mundo, a lo mejor tenemos que dejarnos de tanta ñoñada".