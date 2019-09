Jorge Javier Vázquez y María Patiño cuentan el motivo de su enfado y liman esperezas en directo en 'Sálvame'

La boda secreta de María Patiño, origen de discordia entre ellos

María Patiño no le contó a Jorge Javier Vázquez que iba a casarse y esto provocó un enfado entre los presentadores y amigos que se motivo del enfado: al parecer, Jorge Javier felicitó a su amiga por su cumpleaños, que es el 15 de agosto, y fue entonces cuando ella le dio las gracias y una noticia, la de su boda. El mensaje lo acompañó con una foto, pero se les veía de espaldas y Jorge Javier pensó que se trataba de algo simbólico, no una boda real. no le contó aque iba ay esto provocó un enfado entre los presentadores y amigos que se evidenció en el 'Deluxe'. Ahora, nos dan los datos y nos cuentan eldel enfado: al parecer, Jorge Javier felicitó a su amiga por su cumpleaños, que es el 15 de agosto, y fue entonces cuando ella le dio las gracias y una noticia, la de suEl mensaje lo acompañó con una foto, pero se les veía de espaldas y Jorge Javier pensó que se trataba de algo simbólico, no una boda real.

Días después y enfadado porque estaba en un sitio de playa pero llovía, Jorge Javier Vázquez volvió a escribirle a Patiño y esta vez sus palabras desencadenaron toda una tempestad: "Le dije que no tenía nada que escribir para el blog, voy a escribir que vaya confianza tienes en mí que no me lo has contado que te casabas... Al final le puse 'fíjate qué aburrido estoy que te pongo estas cosas".

Pero María no llegó al final del mensaje y, antes, le dijo muy dura: "Eso soy yo para ti, solo unas líneas de tu blog ¿Qué quieres? ¿Carnaza? Pues ya la tienes". Sin embargo, lo que más le dolió fue el siguiente mensaje: "Te voy a decir una cosa, toda la gente que me quiere y mis colegas sabían que me casaba, pregúntate por qué". El presentador se quedó anonado y respondió con un escueto: "Mira chata, por ahí no paso".