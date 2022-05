Jorge Javier Vázquez llama 'cenutria' y 'trilera' a Marta Riesco: "Sus compañeros de trabajo la detestan"

Jorge Javier llama 'cenutria' y 'trilera' a Marta Riesco y destapa sus mentiras.

El presentador de 'Sálvame' advierte: "Aprovecha en este convento porque te queda poco".

Jorge Javier Vázquez no se calla y dice lo que piensa sobre Marta Riesco. El hecho de que la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ asegure que ha hablado con Rocío Carrasco (a pesar de que ella y Luis Pliego lo nieguen) ha enfadado al presentador de ‘Sálvame’, que no duda en decir lo que piensa sobre ella.

“Me parece que, si en un momento me hizo gracia, ahora me parece peligrosa. Jamás querría tenerla en una redacción trabajando. Me estoy enterando de cosas, certificadas, que no me gustan en absoluto… como miente, como las historias que cuenta no se ajustan a la realidad…” comienza a decir Jorge Javier.

“No me gustaría tenerla trabajando en un equipo porque ensucia el ambiente y sus compañeros la detestan. Desde hace tiempo ha dejado de ser periodista y se ha convertido en una más”, añade el presentador, que, además, dice lo que piensa con respecto a su relación con Antonio David Flores.

“No me da ninguna pena. En ‘el penas’ ha encontrado la horma de su zapato. Son iguales, que luego no nos venga de víctima. Creo que los dos se retroalimentan. Y si no, donde no llega uno, llega el otro”. Jorge termina lanzándole un mensaje: “Esto es una percepción mía. Aprovecha en este convento porque te queda poco”.

“Trilera” y “cenutria”… Jorge Javier carga contra Marta Riesco

Jorge Javier llama “cenutria” a Marta Riesco y asegura que se está apuntando al carro de Rocío Flores y Antonio David para “catalogar a Rocío Carrasco de loca”, pero “son unos trileros los tres”. “Es una maestra del arte de la post verdad y la fake new porque coge una noticia con posos de verdad y siembra una duda y ese es su propósito. Entiendo estas tretas para un personaje, pero no para una periodista”.

Jorge Javier, contra Marta por insinuar que "le acosa"

Marta Riesco se defiende vía redes sociales y Jorge Javier continúa: “Yo no he dicho que te voy a echar, pero cuando venga tu jefa (Ana Rosa) verás, porque a ella no le gustan estas cosas”, añade. Tras esto la advierte: “En Mediaset siempre que hablas hay alguien escuchando. Después de descojonarte conmigo vas a un lugar y dices en tono jocoso que te estás pensando denunciarme por acoso. No empecemos a jugar con estos temas porque igual la gentucilla con la que te juntas te lo tolera, pero, conmigo, estos términos no. No me toques las narices”.

Las mentiras de Marta Riesco