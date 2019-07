Química entre Jorge Javier Vázquez y Mister Gay Sevilla tras su primera cita: "Me da un poco de vergüenza tenerte tan cerca"

Durante el trayecto han hablado de la profesión de Jesús, que es profesor de inglés y jefe de estudios en un colegio, a lo que Jorge le ha respondido: "Muy bien que en un colegio puedas vivir como gay". También han aprovechado para hablar de otras relaciones, tema en el que Jesús ha comentado: "He tenido un novio con el que me llevaba 15 años, más o menos los que tú y yo nos llevamos ¿No?"; a lo que Jorge le ha contestado: "No, no, no, diez, diez". Al final, los dos se han quedado con ganas de más y parece que los 'tortolitos' se han gustado y mucho: "Ya hemos llegado, se te ha hecho corto ¿no?"