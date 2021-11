Los problemas de José Antonio Canales Rivera en 'Sálvame': Belén Ro no es su único frente

Tras su expulsión de 'La Casa de los Secretos', José Antonio Canales Rivera regresó a 'Sálvame' con un PoliDeluxe en el que negó tener un problema con las relaciones íntimas, se mostró preocupado, molesto y, además, se enfrentó a Belén Rodríguez. Sin embargo, este no es el único problema que ha tenido y que se va a encontrar en el plató...

Para él fue una auténtica "patada en la boca" ya que se considera si no amigo, sí cercano a su entonces compañero de plató. Canales Rivera lo negó todo, dijo no conocer a la chica que insinuaba haber tenido algo con él, también haber sido desleal a su chica...

Y, como era de esperar, este desliz le costó la relación al diestro. "He pegado el petardo más grande que podía haber pegado en mi vida", decía, confesando que su relación se había roto: "¿De verdad creéis que va a estar ahora de momento con alguien que le ha engañado, le ha mentido y se ha portado con un verdadero gilipollas? (...) Tiene toda la razón porque lo he hecho como una mierda y es lo que me merezco, nada más".