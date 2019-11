Juan Del Val se declara “absolutamente” feminista: “Siempre he sido el marido de y bromeo con que mis libros se titulan igual: El del marido de Nuria Roca"

Al principio de la sección, Juan contaba que siempre ha estado con una mujer que "brilla" más que él y siempre lo ha llevado de maravilla: "Siempre he sido el marido de y bromeo con que mis libros se titulan igual: El del marido de Nuria Roca". Además, el escritor ha contado que tanto él como su mujer lo han vivido con mucha naturalidad y cree que todo es cuestión de inseguridad. "Jamás me he considerado ni inferior ni superior", zanjaba Juan.