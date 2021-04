Julia Janeiro está a punto de cumplir 18 años: "Mi hija no quiere ser famosa"

Julia Janeiro, segunda hija de Jesulín de Ubrique y la primera en común con María José Campanario, está a punto de cumplir los 18 años. Según ha declarado la propia María José, su hija no quiere formar parte del universo mediático porque quiere seguir estudiando pero ¿Sucederá como otras hijas de famosos cuyos padres han negado un futuro mediático que finalmente se ha confirmado?

“Mi hija Julia no quiere ser famosa, solo quiere centrarse en los estudios”, dice María José Campanario en el diario ‘La Razón’ y es que Julia será mayor de el 18 de abril. Según la odontóloga, Julia quiere centrarse en los estudios y aunque le gusta la moda, este año quiere “encaminarse” en la administración y dirección de empresas.

Pero ¿Participará en algún momento del universo mediático? En otras ocasiones, ha habido famosos que han apostado porque sus hijos permanecieran alejados de los focos y se centraran en los estudios, pero luego no ha sido así en casos como el de Isa Pantoja, Alejandra Rubio o Rocío Flores.

Belén Esteban: “No me gustaría que le hagan daño”

En el plató de ‘Sálvame’, los colaboradores debatían y Belén Esteban tomaba la palabra para dejar claro que le parece estupendo que cada uno se dedique a lo que quiera: “El día de mañana no sé, hombre creo que no, pero lo que tenía claro era que yo quería que mi hija tuviera unos estudios, una carrera y se preparase”.

Lo que sí le gustaría es que se reconozca que todo el mundo pensó que sería su hija la que, nada más cumplir 18 años, daría una entrevista en algún medio, y aún no lo ha hecho.

Pero ¿Cree que Julia Janeiro va a participar de la televisión? Belén no lo sabe, pero dejaba algo claro: “Es hermana de mi hija, no me gustaría que le hagan daño, elija lo que elija”.