De las rencillas a la paz: las grandes ‘movidas’ de Kiko Hernández y Lydia Lozano

El huevo de avestruz, el momento más tenso

No era más que una broma y Lydia Lozano estaba dispuesta a participar de ello. Sin embargo, lo que prometía ser un momento divertido acabó en tragedia: La colaboradora se puso un impermeable dispuesta a que le tiraran un huevo, pero no esperaba que en el último momento le quitaran la capucha y recibiera el impacto de un huevo de avestruz, equivalente a más de 20 de gallina.

La caca del pavo, el momento más escatológico

No fue la única ocasión. Cierto día, Lydia hablaba por encima de sus compañeros y Kiko corrió tras ella para darle un beso y pegarle su gripe. No lo consiguió pero Kiko dejó su virus en el vaso de la colaboradora. ¿El resultado? Acabaron por lo suelos.

Terapia de 'pareja': “Está enamorada de mí”

“Una de lloros de la lozano”

Lydia Lozano concedía una entrevista radiofónica y desencadenaba una tempestad. Primero porque sus palabras eran criticadas y luego porque Kiko le lanzaba un reproche: “Es desagradable que me prometa una entrevista y luego no me la dé, me lo prometió y me la clava por detrás, me aburre hasta el infinito”. Lydia, harta, se marchaba de plató llorando y Kiko le decía: “Una de lloros de la Lozano, todas las tardes lo mismo”.