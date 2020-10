Kiko Hernández no perdonaría una deslealtad: “Soy cerrado y además asexual”

El debate ha empezado con ‘La isla de las tentaciones’, Rafa Mora nos contaba que no participaría en el reality, pero su novia tiene serias “dudas” y es que el colaborador confiesa que él no sabe decirle “no” al trabajo.

Por su parte, Kiko Hernández negaba, él no perdonaría un comportamiento ni lo más mínimamente desleal por parte de su pareja y esta afirmación despertaba las dudas de Jorge Javier Vázquez: “Yo soy cerrado y además asexual”.

Es más, ante las preguntas del presentador, confesaba que lleva bastante tiempo sin tener una relación: “Ufff… cuatro años, es que no me apetece, mi única preocupación es que tengo que perder los tres kilos que he engordado en vacaciones”.