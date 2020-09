El mensaje de Kiko Jiménez a Matamoros sobre Sofía Suescun: "Si da un paso al frente, cuidado"

A pesar de que ellos siempre lo han negado, aún no ha quedado claro si Sofía Suescun y Kiko Matamoros tuvieron algo más que una amistad . Según María Patiño, el colaborador de 'Sálvame' sí lo habría confirmado detrás de cámaras.

Kiko Jiménez insiste en que no quiere hablar más de esta historia por no hacer daño a Sofía, pero ha lanzado un mensaje muy claro a Matamoros: "A mí Sofía me ha contado un episodio que como él de un paso al frente, cuidado", advertía.