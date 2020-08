Sofía descubre, en directo, que su novio Kiko tuvo algo con Marta, la novia de Matamoros

Kiko Jiménez y Sofía Suescun presumen de ser una pareja donde no existen los secretos . Pero hay algo que quizás no se han contado el uno al otro, tal y como se ha demostrado durante su sesión de polígrafo con Conchita. Y es que, al parecer, Kiko tuvo algo con Marta López , actual pareja de Matamoros , en el pasado.

Nuestro invitado cuenta los detalles de esta relación, que tuvo lugar hace muchos años, cuando ambos estudiaban y residían en Granada: “Yo trabajaba en la noche y la conocía de algunas cuantas noches”, reconoce. “No sé si Matamoros lo sabe porque yo ni siquiera se lo he contado a Sofía” . Y sí, la cara de ella era de estar enterándose en ese preciso momento.

Kiko dice que Marta y él no llegaron a intimar porque eran jóvenes y sus encuentros se limitaban a quedadas “en pisos de estudiantes”. No quiere entrar en más detalles pero María Patiño quiere sintetizar: “tonteásteis”. Pero ¿qué opina Sofía al respecto? Ella no ha querido pronunciarse mucho al respecto, estaba en shock.