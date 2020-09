Kiko Jiménez acusaba a Antonio David Flores: “¡Es mi mano negra!”

Antonio David Flores está en el centro de la polémica en su guerra con Carmen Borrego y, tras su última exclusiva, era Kiko Jiménez el que respondía. El colaborador de ‘Sálvame’ no entiende por qué se queja de tener una especie de mano negra cuando cree que él mismo actúa así.

“Yo me he puesto en contacto con esta persona que iba a ir a ‘Socialité’ y ha largado lo más grande, me ha dicho que ha sido Antonio David Flores y más gente de su entorno”, afirmaba Jiménez.