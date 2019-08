Primicia: primeras palabras de Kiko Jiménez tras pasar por el calabozo y declarar en un juicio rápido

"No vamos a hacer de esto un show porque no todo vale en televisión"

Al parecer, ha sido acusado de un presunto delito de desacato a la autoridad

Kiko Jiménez ha pasado una noche en el calabozo tras un altercado con la policía. Según la versión de Sofía en ‘Viva la vida’, les pararon cuando intentaban acudir a un festival Marbella, ella no tenía su documentación, se la llevaron al coche, Kiko habría grabado el momento por no creerlo oportuno, los agentes le habrían pedido que borrara el vídeo porque no está permitido grabar y, al parecer, se habría producido un forcejeo tras el que Kiko pasó la noche en el calabozo.

Ahora, se ha enfrentado a un juicio rápido en el que a Kiko se le podría acusar de un presunto delito de desacato a la autoridad que se castiga con multas y penas de entre tres y seis meses de prisión.

'Sálvame' nos ha mostrado las primeras palabras de Kiko tras el juicio que, enfadado, pide que se respete la presunción de inocencia: "No se pueden decir cosas que no son porque nadie ha estado ahí nada más que nosotros" Kiko cree que quieren "manchar" su imagen: "Nos duele porque no somos así y no faltamos el respeto de esa manera, es indignante".

"Es muy delicado, no corresponde con la prensa rosa, hemos pasado por un momento muy complicado", ha explicado Kiko que asegura que no van a hacer de esto "un show" porque "no todo vale en televisión".

Las distintas versiones de lo sucedido

Según nos ha transmitido José Antonio León en 'Sálvame', la versión de la policía es que un camión se disponía a salir del parking de acceso al festival, un control dice que detengan el tráfico pero Kiko no habría respetado esa señal hasta más adelante, cuando le paran.

Al parecer, les pidieron la identificación, Sofía Suescun no lo tenía con lo que le dicen que tiene que ir a comisaría para identificarse. En este momento Kiko habría empezado a grabar lo sucedido con su móvil, le dijeron que no se podía hacer, intentaron quitarle el móvil pero él habría puesto impedimentos, con lo que le redujeron y se lo llevaron a comisaría.

Sin embargo, Kiko dice que hay un presunto abuso en el trato por cómo introducen a Sofía en el coche con malas formas y por eso él intentó grabarlo. Además, ha explicado que le negaron hacer una llamada cuando llegó al calabozo y tampoco le dieron agua.

Las penas a las que se podría enfrentar Kiko Jiménez