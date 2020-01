Kiko Matamoros acusa a Lydia Lozano de contar información comprometida de sus compañeros: "De mí lo hiciste, por lo tanto puedes hacerlo de otros"

La colaboradora ha dejado claro que ella nunca ha pasado información de ninguno de sus compañeros, sin embargo, Kiko asegura que su compañera contó información suya al programa 'Sábado Deluxe'. Al no reconocerlo, Matamoros ha abandonado el plató muy cabreado: "De mí lo hiciste y por lo tanto, lo puedes hacer de cualquier otro". Lydia le ha dicho que está muy confundido, y que él sí que ha contado cosas: "En mi vida he pasado información, me corto la lengua antes", se ha defendido Kiko.