Lo que Carmen Borrego reprocha a 'Sálvame': críticas, polémicas y retos

Sin embargo, meses después, la propia Carmen dijo que no se sentía cuidada por sus compañeros en el ‘Deluxe’, algo que Mila Ximénez leyó así: “Tiene un problema y la única forma de sacarlo es arremetiendo contra el programa (…) Ha perdido valor, se ha puesto en medio de la tormenta y ahora no quiere que le caiga la lluvia”.

Finalmente Carmen se fue pero quiso despedirse. A solas con Carlota Corredera, confesó los motivos de su marcha: porque no estaba al 100% en su trabajo, porque no se sentía cómoda y porque no veía empatía por parte de sus compañeros de programa. Estas palabras provocaron las ‘dudas’ de Mila Ximénez, que le preguntaba: “¿Te vas porque no sabes hacer tu trabajo o porque somos unos indigentes emocionales?”