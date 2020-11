Anita Matamoros ha publicado un vídeo en el que nos habla del punto en el que están sus relaciones familiares: “No tengo relación con mi padre”, confiesa la influencer pidiendo respeto a la prensa, ya que ella no quiere participar de este mundo: “La relación es cosa de mi padre y mía, no hay factores externos y ya está”. Además, cuenta que solo tiene relación con sus hermanos Javier Tudela y Laura Matamoros, con los demás no tiene trato, pero tampoco nada en contra.