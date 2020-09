Kiko Matamoros desmiente: Diego Matamoros y Carla Barber no han roto

Se ha publicado que Diego Matamoros y Carla Barber han roto a raíz de un viaje que la cirujana ha hecho con su chico, sin embargo, Kiko Matamoros no entiende de dónde viene la polémica.

Tras hablar con su hijo, el colaborador transmite que Diego fue a visitar a su chica a Canarias y que hace apenas unas horas estaban juntos, por lo tanto, desmiente los rumores de ruptura. “A mí no me consta y él me dice que no”, ha asegurado.