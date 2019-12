Según Kiko Matamoros, hay más supuestas deslealtades de Edmundo Arrocet a Mª Teresa Campos durante los años que ha durado su relación. Sin embargo, asegura que hay algunas que aún no se conocen y nos da detalles: “A mí me consta otra que no ha salido ni ha sido pública, fue al principio de la relación y la solapó, como suele ser lo habitual, con una señora de Barcelona. En este caso se trata de otra señora que tiene un bar en Vallecas y está casada”.