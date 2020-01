Kiko Matamoros estalla contra Raquel Bollo: "Tú siempre tienes que quejarte de todo y ser la víctima"

La vuelta de Mila Ximénez ha abierto debate sobre la amistad entre los colaboradores y más tras el encuentro que vivió con Belén Esteban, con quien no mantiene una buena relación. Tras ver la conversación que mantuvieron las colaboradoras, Kiko Matamoros y Raquel Bollo han tenido un enfrentamiento porque la colaboradora se ha sentido atacada muchas veces por defender a sus amistades: "Cuando he defendido algo que no sabéis lo que he dicho en en privado, me habéis llamado palmera. Yo veo aquí muchos palmeros porque todo el que lo hace es por cariño y es lo lógico. Lleváis mucho tiempo llamándome palmera cuando decía algo de Isabel Pantoja".