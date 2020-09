Kiko Matamoros y Kiko Hernández son un equipo, los máximos exponentes del llamado 'eje de mal' de 'Sálvame' junto con Mila Ximénez... Parecen colegas de toda la vida, pero no es verdad. Los Kikos dejaron de hablarse seis años y Makoke fue el motivo de conflicto.

Matamoros le pidió a Hernández que no se metiera con su entonces mujer, Makoke, pero no le hizo ni caso, arremetió contra ella y el resultado fue un tenso cara a cara de seis minutos en ‘A tu lado’ intercambiándose insultos.

Calificados ambos, Hernández le acusaba de marcharse del reality por su mujer: “Te has ido porque no confiabas en Makoke o en su capacidad para defenderte” y entonces un enamorado Matamoros aseguraba que su mujer había ejercido una defensa “brillante”.

Segundo asalto: el enfrentamiento por Carmina Ordóñez

“Te he apoyado en esa lucha encarnizada contra Ernesto Neira, pero me gustaría que dejaras descansar en paz a los muertos, a Carmen Ordoñez”, decía Hernández a su compañero, que le acusaba de “demagogia barata” y “golfo”.

“¡Deja de nombrarla!”, se cabreaba Matamoros: “¡Mira quién me lo pide! No eres nadie, decías que ibas a rehabilitar a Carmen Ordóñez y lo único que has hecho es sanear tus cuentas entrando en ‘Gran Hermano’ hablando de Carmen”.