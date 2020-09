Los problemas de Kiko Matamoros con sus hijos: del acercamiento con los mayores al conflicto con la pequeña

La lucha llegó a un punto muy álgido que parecía no tener retorno y su hija Laura se posicionó del lado de Diego, entrando también en el conflicto con su padre. Ambos culpaban a Makoke de portarse mal con ellos tanto a nivel personal como económico y el conflicto parecía no tener posibilidad de retorno, de hecho, sus hijos nos fueron a su boda.

Los problemas con su hija, Anita Matamoros

Por eso, Kiko no entiende que su hija se vaya de fin de semana al barco del padre de su hermano y luego publique imágenes en redes sociales como si no hubiera habido ningún problema. De hecho, ahora su lucha es mediática con un duro cruce de acusaciones.

Por otro lado, nos habla de algo personal tras su separación. Él quiso recuperar unos muebles que Makoke le prometió que iba a darle, pero no lo hacía y Kiko intentó que su hija mediara, pero no lo consiguió. Esto enfadó al colaborador no tanto por la negativa, sino porque entendió que si hubiera sido al revés, su hija sí habría intercedido.