“Si me subo al pulpillo, la familia no vuelve a dirigirse la palabra”, advertía el colaborador de ‘Sálvame’, pero Carmen se mostraba totalmente tranquila: “No me preocupa, estoy tranquila, no tengo nada que temer, no he hecho ningún mal a nadie”. Y es que cree que siempre ha estado cuando se le ha necesitado y lo seguirá estando.

"A tu familia lo único que he hecho es defenderla toda la vida y a lo mejor la que ha puesto en un brete a tu familia has sido tú", asegura el colaborador. Carmen Borrego no duda que "a parte de su familia" esto si ha sido como asegura Kiko Matamoros y no quiere entrar en las palabras de su compañero: "Tengo claro tan claro que no, que no me voy a poner..."