Kiko Matamoros: "Lydia Lozano ha tenido información destinada a desacreditarme y hacerme daño"

Lydia lo negó, no quiso dar importancia a la información que recibió dado que sabía que era falsa: su informante le dijo que Matamoros estaba en el calabozo, pero ella estaba con él en ese mismo momento, con lo que no era posible.

¿Quiso Lydia Lozano desacreditar a Kiko Matamoros?

Sin embargo, su intención hablando con la directora ha sido cuestionada. La colaboradora se disculpó y Kiko Matamoros no ha querido darle más importancia, eso sí, ha dejado claro que Lydia dijo que estaba en el calabozo y que tenía documentación que lo confirmaba.

“Llueve sobre mojado”, se quejaba el colaborador en el plató de ‘Sálvame’: “Sé que Lydia ha tenido información destinada a desacreditarme y hacerme daño y a mí no me lo ha contado, lo sé porque me lo han dicho otros compañeros”.