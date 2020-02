Makoke ha dejado de pagar el seguro médico de Kiko Matamoros, y el aludido ha respondido: "Yo he pagado durante 20 años el sostenimiento de la vida de su hijo"

Makoke confirmó en ‘Viva la vida’ que ha dejado de pagar la cuota médica de Matamoros y no le ha sentado nada bien

"A ver si es posible que se olvide de mí y no me nombre en un plató", le ha reprochado a su expareja

Makoke confirmó en ‘Viva la vida’ que ha dejado de pagar la cuota médica de Kiko Matamoros porque, ahora que están separados, creyó conveniente que cada uno tenía que hacerse cargo de sus gastos. El aludido, ha contestado a pesar de dejar claro que no iba hablar más de su exmujer: "Efectivamente, estoy sin seguro médico privado. Lo único que me creó malestar es por qué ha salido esta información y con qué intención", explicaba Kiko.

Esta información solamente la conocían los dos protagonistas y una tercera persona compañera de Matamoros, Gema López: "Le vi con una cara que hacía tiempo que no le veía. Pero puedo asegurar que nunca he dicho nada de este tema, y creo que Makoke lo cuenta porque tiene una coartada para no quedar mal", ha explicado la colaboradora.

Kiko ha insistido en que no iba a entrar más en el tema, pero dejando claro que este hecho no le iba a "amargar" la vida porque su felicidad depende de otras cosas: "Es un estado de ánimo que afortunadamente comparto con mi pareja, que es estupenda y cuando salgo con ella se me olvidan todas las penas. Las demás son cosas que suceden. Le pondré una solución lo antes que pueda y ya está".