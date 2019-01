Exclusiva | La novia de Matamoros se derrumba y aclara: “He bailado y he hecho striptease, no me escondo”

Primera aparición ante las cámaras de la novia de Kiko Matamoros. Cristina Pujol se defiende de dimes y diretes aclarando que ha trabajado bailando, que ha hecho stripteases y que, como no ha hecho nada malo, no se esconde. Además, nos ha contado que todo esto no le afecta "para nada" en la relación que tiene con Matamoros (o "mi Kiko", como ella le llama). Ya fuera de cámaras, se ha sincerado con Sergi Ferré y una vez más se defendía de las acusaciones: "Tengo ganas de llorar".

Ahora, Cristina rompe su silencio ante las preguntas de nuestro reportero. Asegura que la polémica no le afecta “para nada” en su relación con Matamoros, a quien ella llama “mi Kiko”. De hecho, no le da importancia a lo que se dice sobre ella: “Está contentísimo”.

En cuanto a lo que se ha dicho sobre ella, sobre su pasado y su profesión, Cristina ha aclarado: “He trabajado bailando, he hecho mis stripteases hace años, no tengo nada que esconder”. Además, se va a defender, en concreto, con una querella, contra quien insinúe o diga mentiras sobre ella.

Y, una vez más, se ha defendido: “He bailado, he hecho shows, no he hecho nada malo y a Kiko le da igual”. Sin embargo, no podía evitar derrumbarse explicando que ahora trabaja como dependienta pero que cree que ya no le van a llamar: “Tengo ganas de llorar”.