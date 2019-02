El hijo de la novia de Matamoros, por primera vez en plató: “Me he hecho mayor y he visto cosas que no eran normales”

telecinco.es

Jonathan es el hijo de Cristina Pujol, novia de Kiko Matamoros, y visita el plató de 'Sálvame' asegurando que es imposible que su madre esté enamorada: "Me decía que no estaría con un hombre mayor porque le daba asco". Jonathan relata que dejó de vivir con Cristina por problemas económicos y de estudios y asegura que para él es imposible estar con su madre: "Me he ido haciendo mayor y veo cosas que no eran normales, anímicamente me afectaban muchas cosas".

Jonathan tiene 20 años y no vive con su madre desde los 12 por dos motivos: Los estudios y la economía. El hijo de la novia de Matamoros nos cuenta en ‘Sálvame’ que se despistó un poco en el colegio y esto, sumado a que quien le mantenía era su abuela y su padre, hizo que tuviera que marcharse del lado de su madre: “Mi madre no quería trabajar y llegó un momento en que mi abuela no podía”.

Hace un año y medio que no la ve y hablan poco, por eso le sorprende que le escribiera para contarle que estaba saliendo con Kiko Matamoros y quería decírselo ella antes de que se enterara por la prensa. Sin embargo, tiene claro que esta historia no es real por parte de su madre: “No está enamorada, me decía que no estaría con un hombre mayor porque le daba asco”. Además, asegura que su madre está convencida de que se va a ir a vivir con Kiko pronto, de hecho, le ha ofrecido que viva con ellos.

Jonathan tiene algo claro, no puede vivir con su madre y cuenta episodios muy complicados: “No puedo estar con ella, me he ido haciendo mayor y veo cosas que no eran normales, anímicamente me afectaban muchas cosas que me hacía, cómo me trataba”. De hecho, asegura que en alguna ocasión le ha amenazado con demandarle.

Jonathan le aconsejaba a Kiko Matamoros que tuviera cuidado con su madre, Jorge Javier Vázquez le ha apuntado que es un comentario muy duro y él le contestaba: “También es muy duro que una madre le desee a su hijo que se pudra”.