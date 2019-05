Marta López, nueva novia de Kiko Matamoros, sale al paso de las críticas y niega que su relación con el colaborador de ‘Sálvame’ tenga otro interés que el amoroso: “No me tengo que liar con él para ser famosa”. Es más, afirma que esto no le viene bien para su trabajo como modelo: “Estamos juntos por decisión propia y con total libertad, nadie es quién para juzgar, estoy con Kiko porque le quiero y porque me gusta”.