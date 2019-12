Makoke anunciaba en ‘Viva la vida’ entre lágrimas que había finalizado su relación amorosa con Tony Spina. Tras ver el vídeo en ‘Sálvame’, Kiko Matamoros reaccionaba impasible. “No tengo nada que hablar con esa señora, solo temas de carácter económico. No me conmueve verla llorar, no me interesa”, decía Kiko.