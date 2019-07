Kiko Matamoros responde a Tony Spina: "Tú eres el fracasado que tiene lo que yo no he querido tener"

Las declaraciones de la pareja han provocado la risa y el enfado de Matamoros, que acusa a Tony de tener "más cara que espalda" y se defiende diciéndole que el fracasado es Tony y no él: "Mira chavalín, que tú me digas a mí que yo soy un fracasado, cuando yo tengo lo que tú has querido tener y no tienes, y tú tienes lo que yo no he querido tener, me parece un poco raro, háztelo mirar". Finalmente, Kiko se ha encendido y ha terminado sentenciándolo: "Menos empresas y menos rollos, sé un poquito más serio y no me provoques chaval porque no te voy a pasar ninguna".