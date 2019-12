Kiko Matamoros, sobre el "tenso" momento que vivió su hijo Diego en 'GH VIP': "Creo que se excedió en sus comentarios"

En la última gala de 'GH VIP' Estela Grande fue la protagonista por su cara a cara con Kiko Jiménez, Sofía Suescun y la visita de su marido, Diego Matamoros. El encuentro con su marido fue idílico pero no estuvo exento de polémica. Y es que Diego no se tomó nada bien que la concursante tuviese que hacer frente a todo lo que se ha hablado sobre la relación con su excompañero y Sofía.

Por ello, 'Sálvame' se ha puesto en contacto con Kiko Matamoros para saber cómo estaba su hijo después de todo lo que vivió en Guadalix. El colaborador cree que su hijo no "ha entendido" dónde se metía su mujer y todo lo que ello conlleva: "Creo que se excedió en sus comentarios. Me parece una barbaridad y supongo que pedirá perdón". Aun así, no han hablado: "Prefiero que se calme. No quiero decirle lo que pienso porque no quiero hacerle daño", ha contado Matamoros.