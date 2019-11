¿Por qué se tienen que pedir perdón Kiko Rivera e Isa Pantoja? De la provocación de Kiko al supuesto chantaje de ella

El origen del conflicto

Kiko Rivera confesó en ‘GH DÚO’ que sufrió un problema de adicciones y, fuera del reality, Isa Pantoja hizo unas declaraciones que supondrían el inicio del distanciamiento con su hermano. Contaba que su hermano quiso ingresar en un centro pero que su madre no le dejó, además, dejaba caer que no le habían hecho partícipe de lo que sucedía: “Es muy reservado, respeto que no lo haya querido contar. Lo de Kiko es una cosa fuerte, pero por lo demás tampoco presto demasiada atención a las cosas que pasan en mi casa (…) No les puedo culpar de que no me impliquen porque yo tampoco lo hago, me da hasta pereza”.