Leo Cámara recuerda cómo afrontó sus problemas de salud mental tras intentar quitarse la vida: “Cuando tu hija te dice '¿Por qué lo has hecho?… ¡Uf!"

Leo decidió acabar con su vida, ingirió unas pastillas pero tuvo un momento en el que decidió enviar un mensaje que finalmente le salvó la vida. A día de hoy, se encuentra recuperado, aunque reconoce que tiene ciertos "puntos", ya se siente preparado para poder lidiar con los problemas, tanto con los que tiene como con los que puedan venirle: "No estoy recuperado al 100% como me gustaría pero sí que puedo llegar a dominar mi mente".

Leo estuvo ingresado y, tras recibir el alta, tuvo que enfrentarse a la situación con sus hijas: “Cuando tu hija te dice '¿Por qué lo has hecho?… ¡Puf! Me puse a llorar, tuve que salir y pedirle a su madre que hablara con ella, yo no tenía la valentía de explicárselo a mi hija”.